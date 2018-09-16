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Число жертв урагана "Флоренс" в США выросло до 11 человек

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах.

Фото : ria.ru16 сентября 2018, 10:19

Число жертв шторма "Флоренс" возросло до 11 после гибели трех человек в округе Камберленд в Северной Каролине, сообщает РИА Новости.

Причина гибели троих человек пока неизвестна.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.


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