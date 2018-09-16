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Пропавшая в Северном Казахстане 17-летняя девушка нашлась

Несовершеннолетнюю девушку, которая не вернулась домой после того, как погостила у подруги, нашли невредимой.

Фото : Red Lips Journal16 сентября 2018, 10:25

Пропавшая 17-летняя студентка спустя четыре дня найдена в Петропавловске, сообщили Sputnik в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

С заявлением в органы внутренних дел обратился брат девушки, с которым она проживала в селе Двинск. Он рассказал, что во вторник Марина ушла из дома подруги в селе Корнеевке. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

"Полицейскими установлено местонахождение студентки из Есильского района Марины Хрусталевой. Она находилась у знакомой в Петропавловске. В ближайшее время будет возвращена домой", — рассказали в полиции.

Всего с начала года полицейские области вернули домой свыше 20 несовершеннолетних, которые ушли из дома, не посчитав нужным предупредить родных и близких о своих планах.


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