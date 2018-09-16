Эксперт: Головкин выиграл этот бой

При просмотре в прямом эфире у меня получилось 116-112.

Известный российский комментатор и обозреватель Григорий Стангрит на своей странице в «Твиттер» заявил, что насчитал победу Геннадия Головкина во втором бою против Сауля Альвареса, сообщает zakon.kz.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса со счетом 114:114, 115:113, 115:113. Для мексиканца данная победа стала 50-й в карьере.

На мой взгляд, Головкин выиграл этот бой более явно, чем первый. При просмотре в прямом эфире у меня получилось 116-112 (8-4 по раундам) в пользу Головкина. #бокс #CaneloGGG2 #Головкин pic.twitter.com/elou4xmzFO — Григорий Стангрит (@GPStangrit) 16 сентября 2018 г.

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