Эксперт: Головкин выиграл этот бой
При просмотре в прямом эфире у меня получилось 116-112.
Фото : BNews.kz16 сентября 2018, 10:49
Известный российский комментатор и обозреватель Григорий Стангрит на своей странице в «Твиттер» заявил, что насчитал победу Геннадия Головкина во втором бою против Сауля Альвареса, сообщает zakon.kz.
Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса со счетом 114:114, 115:113, 115:113. Для мексиканца данная победа стала 50-й в карьере.
На мой взгляд, Головкин выиграл этот бой более явно, чем первый. При просмотре в прямом эфире у меня получилось 116-112 (8-4 по раундам) в пользу Головкина. #бокс #CaneloGGG2 #Головкин pic.twitter.com/elou4xmzFO— Григорий Стангрит (@GPStangrit) 16 сентября 2018 г.
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