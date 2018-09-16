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Эксперт: Головкин выиграл этот бой

При просмотре в прямом эфире у меня получилось 116-112.

Фото : BNews.kz16 сентября 2018, 10:49

Известный российский комментатор и обозреватель Григорий Стангрит на своей странице в «Твиттер» заявил, что насчитал победу Геннадия Головкина во втором бою против Сауля Альвареса, сообщает zakon.kz.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса со счетом 114:114, 115:113, 115:113. Для мексиканца данная победа стала 50-й в карьере.


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