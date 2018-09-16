Ты сделал все, что мог - Мухамедиулы обратился к Головкину

Министр обратился к Геннадию через соцсети.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы поблагодарил Геннадия Головкина за бой, сообщает zakon.kz.

«Гена, ты - наш Чемпион, огромная благодарность тебе, ты сделал все, что мог и даже больше. Мы все гордимся тобой!», - написал министр на своей странице в Facebook.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49-1-2, 34 КО).

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