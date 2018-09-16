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Ты - все равно лучший, брат! - Димаш Кудайберген обратился к Головкину

Его подписчики с ним согласны.

Фото : Instagram16 сентября 2018, 11:51

Димаш Кудайберген поддержал соотечественника после проигрыша на ринге, сообщает zakon.kz.

«Для нас ты все равно останешься лучшим, брат! Ты - настоящий чемпион! Спасибо, что прославляешь наш Казахстан!!! Алга!!!» - написал певец в Instagram.

Гена, ты для нас ЧЕМПИОНом остаёшься. Любим тебя, гордимся тобой, Алга!!!

Ты для нас Герой! И им останешься, GGG! Будь здоров!

Для нас ты все равно останешься лучшим брат!Ты настоящий чемпион!Спасибо что прославляешь наш Казахстан!!!Алга!!!


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