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Опубликовано фото судейских записок боя Головкин — Альварес

Бой судили Дэйв Моретти, Гленн Фельдман и Стив Вайсфельд.

Фото : Today.kz16 сентября 2018, 12:09

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся вечер бокса, в главном бою которого встретились казахстанец Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес из Мексики, сообщает Sports.kz.

Это была вторая встреча боксеров на ринге после спорного ничейного поединка в прошлом году. На этот раз победителем противостояния вышел мексиканец, взявший верх решением большинства судей — 114-114, 115-113, 115-113. Это поражение стало для GGG первым в профессиональной карьере при 38 победах и одной ничьей. «Канело» же выиграл в 50-й раз при одном поражении и двух ничейных исходах.

В сети появилось фото судейских записок прошедшего поединка. Напомним, бой судили Дэйв Моретти, Гленн Фельдман и Стив Вайсфельд.


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