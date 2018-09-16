Опубликовано фото судейских записок боя Головкин — Альварес

Бой судили Дэйв Моретти, Гленн Фельдман и Стив Вайсфельд.

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся вечер бокса, в главном бою которого встретились казахстанец Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес из Мексики, сообщает Sports.kz.



Это была вторая встреча боксеров на ринге после спорного ничейного поединка в прошлом году. На этот раз победителем противостояния вышел мексиканец, взявший верх решением большинства судей — 114-114, 115-113, 115-113. Это поражение стало для GGG первым в профессиональной карьере при 38 победах и одной ничьей. «Канело» же выиграл в 50-й раз при одном поражении и двух ничейных исходах.



В сети появилось фото судейских записок прошедшего поединка. Напомним, бой судили Дэйв Моретти, Гленн Фельдман и Стив Вайсфельд.

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