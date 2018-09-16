Юбилейный Gakku Дауысы собрал в Алматы почти 200 тысяч человек

Самый масштабный фестиваль отечественной музыки также транслировали в прямом эфире Gakku TV и на Youtube – канале Gakku.

Все звезды казахстанской эстрады, лучшие постановки, 100% живой звук — это стало отличительным знаком фестиваля Gakku Дауысы, который проводится уже в пятый раз. В этом году шестичасовой музыкальный марафон собрал порядка 200 тысяч человек на Старой площади в Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Фестиваль казахстанской музыки «Gakku Дауысы-2018» прошел 15 сентября при поддержке акимата города Алматы. Организаторам удалось создать невероятное шоу. На одной сцене выступили яркие новички, мегазвезды и самые неожиданные дуэты. Всего в программе фестиваля приняли участие 65 артистов и коллективов, 30 танцоров. Зрители на площади и прямом эфире GakkuTV и на Youtube- канале Gakku увидели 85 музыкальных номеров. Ведущими шоу стали Алуа Конарова, Баян Алагузова, Тимур Балымбетов и Нуржан Еркинулы.

Свои лучшие песни исполнили Ерке Есмахан, группа Ninetyone, Ziruza, Дильназ Ахмадиева, Жанар Дугалова, Данелия Тулешова и многие другие.

Организацией фестиваля занималась административная команда MUSAN Group, режиссер Андрей Хван, шоу балет Wake up.

Фестиваль живой музыки прошел без единого инцидента. Слухи, которые распространялись в соцсетях, опровергли в комитете по ЧС.

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