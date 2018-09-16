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Наедине с природой: 15 впечатляющих пейзажных фотографий

Художник-пейзажист забирается в дикие места и снимает пейзажи, которые никто до этого не видел.

Фото : bigpicture.ru16 сентября 2018, 14:03

Бенджамин Эверетт (Benjamin Everett) — фотохудожник и мастер пейзажа, который в поисках интересной натуры путешествует от Аляски до южного побережья Тихого океана. Очарованный тонкой гранью между восприятием и реальностью, он смешивает в своих работах реалистичность и сюрреализм, пытаясь с помощью природы показать связь между физическим и духовным. Большинство его работ демонстрируют нам необъятность и силу, которыми обладает природа, а присутствие человека в кадре только усиливает этот эффект. В 2018 году Бенджамин Эверетт стал обладателем премии Hasselblad Masters.

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