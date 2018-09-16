Жителя Костанайской области наказали за хранение оружия

Сельчанин хранил ружье в гараже дома.

Костанайский районный суд рассмотрел дело в отношении 42-летнего жителя села Московское, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

В июне у мужчины изъяли одноствольное гладкоствольное охотничье ружье модели «ИЖ-18», 12 калибра. Оружие не было зарегистрировано в органах внутренних дел. Сельчанин хранил его в гараже дома. И таким образом нарушил закон о государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия.

Правонарушитель признал факт незаконного хранения огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что ружье нашел возле реки и принес домой. Отмечается, что он знал о необходимости сдать ружье в органы внутренних дел.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 20 МРП (48 100 тенге) с конфискацией оружия. С учетом смягчающих обстоятельств сумма штрафа была сокращена на 30% до 33 670 тенге.

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