Аналитик ESPN насчитал победу Головкина над "Канело" в реванше

Я, пожалуй, не соглашусь с решением судей.

Ведущий и аналитик телеканала ESPN Стивен А. Смит поделился своим мнением о результате матча-реванша казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (50-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.



Их поединок за титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, принадлежащие Головкину, состоялся утром 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По итогам 12 раундов победу решением большинства судей одержал Альварес - 115-113, 115-113, 114-114. Для Головкина это поражение стало первым в карьере.

"Я, пожалуй, не соглашусь с решением судей. Я считаю, что это был очень близкий поединок, Головкин выиграл шесть раундов, а "Канело" - пять, при том, что шестой раунд был ничейным. "Канело" был агрессивным на протяжении всего боя, но я считаю, что он промахивался в этот раз больше, чем в первой встрече.

На мой взгляд, GGG очень хорошо использовал свой джеб, донес до цели больше силовых ударов, которые оказали на соперника большее влияние. Именно поэтому я считаю, что он выиграл этот бой. Это очень близкое решение. Именно это я и предсказывал: если бой дойдет до решения, то победу отдадут Альваресу. Я считаю, что Головкин выиграл шесть раундов против против, а один раунд был ничейным. Головкин выиграл десятый и 11-й, а "Канело" 12-й. Но опять же, это был очень близкий поединок", - сказал Смит.

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