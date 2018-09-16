Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Усть-Каменогорске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб

ЧП произошло на низкой скорости, но трамвай не вписался в поворот.

Фото : © ОО ОСА УК16 сентября 2018, 17:19

15 сентября в Усть-Каменогорске сошел с рельсов трамвай, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ustinka.kz.

ЧП произошло напротив торгового дома «Валентина». По словам очевидцев, водитель трамвая ехал на низкой скорости и плавно входил в поворот, когда вагон сошел с рельсов и врезался в столб.

После аварии передняя часть вагона стала похожа на груду металла. На место оперативно выехали сотрудники полиции и скорая помощь.

В конце мая 2018 года в Усть-Каменогорске обновили трамвайный парк. Аварийные ситуации с трамваями продолжают происходить.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты