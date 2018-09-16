В Усть-Каменогорске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб

ЧП произошло на низкой скорости, но трамвай не вписался в поворот.

15 сентября в Усть-Каменогорске сошел с рельсов трамвай, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ustinka.kz.

ЧП произошло напротив торгового дома «Валентина». По словам очевидцев, водитель трамвая ехал на низкой скорости и плавно входил в поворот, когда вагон сошел с рельсов и врезался в столб.

После аварии передняя часть вагона стала похожа на груду металла. На место оперативно выехали сотрудники полиции и скорая помощь.

В конце мая 2018 года в Усть-Каменогорске обновили трамвайный парк. Аварийные ситуации с трамваями продолжают происходить.

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