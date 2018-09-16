Пожарным удалось локализовать огонь в Алматы

Площадь пожара составила 10 гектаров.

Сотрудники службы пожаротушения Алматы ликвидировали пожар в микрорайоне Алмерек на улице Закарпатской, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В 13-57 началось горение сухой травы на открытой местности на площади 10 га. Возгорание сухостоя было диквидировано в 17.24.

Горение мусора и строительных конструкций на территории складского помещения на площади 500 кв. м также локализовали в 17-24. Горело 150 кв м мусора и 350 кв м сухостоя

Жертв и пострадавших нет.

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