Пожарным удалось локализовать огонь в Алматы
Площадь пожара составила 10 гектаров.
Фото : Zakon.kz16 сентября 2018, 17:40
Сотрудники службы пожаротушения Алматы ликвидировали пожар в микрорайоне Алмерек на улице Закарпатской, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
В 13-57 началось горение сухой травы на открытой местности на площади 10 га. Возгорание сухостоя было диквидировано в 17.24.
Горение мусора и строительных конструкций на территории складского помещения на площади 500 кв. м также локализовали в 17-24. Горело 150 кв м мусора и 350 кв м сухостоя
Жертв и пострадавших нет.
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