Какой должна быть безопасная школьная форма в Казахстане

Сейчас очень много производителей, которые занимаются изготовлением формы.

Цвет школьной формы, состав ткани и даже стиль - какой должна быть безопасная школьная форма, рассказали в департамента охраны общественного здоровья по Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в ведомстве, форма исключает возможность конкуренции между учениками в одежде, значительно снижает визуальную разницу между учениками из семей различного материального достатка, препятствуя расслоению по принципу «богатые/бедные».

«Сейчас очень много производителей, которые изготавливают школьную форму. Все ткани должны иметь такие качества, как хорошая гигроскопичность, воздухопроницаемость, влагопоглощение, минимальный показатель токсичности. Важно, чтобы ткань была не слишком тонкой, иначе такие места, как колени и локти, быстро протрутся, и форма потеряет внешний вид. В основном ткань для пошива должна содержать от 30 до 35% синтетического волокна (возможен полиэстер) для блуз, до 55% - в костюмном комплекте. Это необходимо из-за того, что если ткань будет полностью натуральной, она быстро износится, постоянно будет мяться. Если изделие будет полностью из синтетических волокон, тело ребенка не будет дышать, начнет потеть. Возможно возникновение аллергических заболеваний, часто будет электризоваться. Чтобы проверить устойчивость краски, намочите маленький участок ткани и потрите - качественная краска не оставит следы краски на пальцах», - советуют в департаменте.

Также качественная ткань на форму не будет пропускать свет сквозь полотняное переплетение.

«Покупая одежду, обращайте внимание на этикетку. Располагается она обычно на внутренних швах одежды. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепленную к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш. Маркировка продукции должна содержать следующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя, наименование и вид изделия, дата изготовления, единый знак обращения на рынке, срок службы продукции, гарантийный срок службы (при необходимости), товарный знак (при наличии)», - отмечается в сообщении департамента.

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