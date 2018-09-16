Судьи снова уничтожили и обокрали Головкина. Позорище! - СМИ о рематче

Поражение лишило казахстанца всех титулов.

Российское издание Sport24.ru подготовило обзор боя-реванша между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, пишет Vesti.kz.

Поединок в Лас-Вегасе завершился победой Альвареса решением большинства судей. Это поражение стало первым в карьере Головкина, который потерял титулы чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Автор Sport24.ru Александр Служаков не согласен с решением судей и считает вердикт ограблением Головкина, как и результат первого боя, завершившегося ничьей.

"Воровать у Головкина начали еще год назад, когда в первом бою с Саулем Альваресом судьи насчитали ничью (при этом одна из арбитров Аделаида Берд выставила 118:110 в пользу мексиканца). Позорище.

Только вот та дама и сейчас пользуется популярностью, ее подпускают к рингу и дают работать. Но воровали у Головина не только очки, но и деньги. За первый бой он получил менее трех миллионов, а "Канело" - пять миллионов. Это только за сам выход на ринг. Была еще существенная сумма за продажи трансляций, мерч и так далее. Но и там делили 70 на 30 в пользу мексиканца. Он получил около 35 миллионов, Головкин - на 10 меньше. А все по той причине, что он считается в США более кассовым бойцом. Еще бы - все латиносы фанатеют от Рыжего.

Перед реваншем договорились, что "Канело" выходит за те же пять миллионов миллионов, Головкин за четыре миллиона. Остальную прибыль делят 55 на 45. То есть GGG вырос за год. Все-таки он сумел добиться ничьей с самим Альваресом (на самом деле, вообще выиграл), да и успел нокаутировать Ванеса Мартиросяна во втором раунде. "Канело" зализывал раны и не выходил в ринг с 16 сентября прошлого года. Но снова его гонорар будет выше, в целом же каждый должен получить точно больше 30 миллионов.

(...)

Что было в самом бою? Да, на самом деле, ничего особенного. Студия канала HBO, где находился Рой Джонс, гудела от восторга, заявляя, что это нечто невиданное, невероятная война и так далее. С ними согласен Леброн Джеймс, который готов весь день смотреть бои между "Канело" и GGG.

Но если война и была, то максимум в паре раундов. Да и то, какая там война, так, конфликт местного значения. Бой реально был очень близким. Только 10-й раунд с уверенностью можно отдать Головкину. В нем "Канело" очень много напропускал и был близок к тому, чтобы рухнуть. Но после классного джеба и правого бокового в висок GGG не сумел развить успех, а мексиканец феерически быстро пришел в себя.

Были успехи у Головкина и в 11-м, и в 12-м раундах. В какие-то моменты казалось, что еще чуть добавить, и бой закончится досрочно. Но не вышло. Подбородок "Канело" - настоящий гранит.

GGG точно круче провел вторую половину. Независимый судья Харольд Ледерман отдал ему 5 из 6 последних раундов. На его карточке по итогам боя красовался счет 116:112 в пользу казахстанца. Но официальные рефери считали иначе. Один дал ничью 114:114, двое других за Альвареса - 115:113. Мексиканец забирает вязанку поясов - WBA, WBC и IBO.

Как я уже сказал, только один раунд Головкин реально выиграл без вопросов, все остальные можно было отдать и в одну сторону, и в другую. Независимый реф считал, что круче Головкин. А официальные, обработанные Оскаром де ла Хойей, промоутером Альвареса, были лояльны к "Канело".

Сейчас можно долго рассуждать, что Головкин неправильно построил бой, позволил "Канело" владеть инициативой в первых раундах, хотя при этом он все равно бил больше и попадал чаще. Это все пустое. Я практически убежден, что счет судейских записок придумали заранее. Только нокдауны или нокаут могли как-то поменять картину. А раз Рыжий не свалился, то извините, Геннадий. Игра на чужом поле. Так было и так будет всегда.

Может быть, ограбление - слишком кричащее слово, но лично у меня не было сомнений, что по совести Головкин победил. Так думали и букмекеры, которые, закрывая линию в лайве, давали куда более низкий коэффициент на Головкина (от 1.3 до 1.55). Но как в Вегасе могли прибить "Канело", этот парень зарабатывает для кучи народа огромные деньги. Нельзя же лишить огромную семью кормильца.

На этот раз после боя Альварес не верещал, не кричал, что разгромил Головкина. Он всячески хвалил оппонента и заметил, что, если людям нужен третий поединок, то он обязательно состоится. Это вполне реально, денег можно будет срубить еще больше. А угроза для "Канело" уже не такая явная, Головкин станет еще старше. Если сегодня судьи записали ему в графу первое поражение в карьере, то дальше они точно воткнут в рекорд GGG и второе.

Ну а реакцию большинства болельщиков оставлю без комментариев. Примерно 80 процентам очевидно, что Головкина обокрали. Взгляните хотя бы на голосование в твиттере HBO. На данный момент проголосовавших 12,5 тысяч, 62 процента за GGG".

Отметим, что Головкин не стал давать интервью и сразу ушел с ринга после объявления результата, а Альварес заявил о готовности провести третий бой.

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