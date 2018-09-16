Астана и Мангистау вышли в полуфинал боксёрского турнира на Кубок Конфедерации

9 сентября стала известна первая пара полуфиналистов – команды Шымкента и Карагандинской области.

В регионах завершились четвертьфинальные поединки, в которых боксёрские команды из регионов «стенка на стенку» выясняли, кто пройдёт в полуфинал IX сезона турнира на Кубок Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта и сразится за приз в 25 миллионов тенге. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

9 сентября стала известна первая пара полуфиналистов – команды Шымкента и Карагандинской области.

16 сентября завершились встречи ещё в двух группах и в полуфинал также вышли команды Астаны и Мангистауской области.

Астана одержала три победы в трёх встречах, в составе команды известные боксёры – Дархан Жумсакбаев, Василий Левит, Нурбол Сермаханов. Последнюю встречу в четвертьфинале с командой Восточного Казахстана столичные спортсмены выиграли со счётом 5:3.

Мангистаусцы также представили именитый состав – за регион бьются Санатали Толтаев, Нурбол Калжанов, Ерик Альжанов, Айболды Дауренулы и другие боксёры. В последней встрече с акмолинскими боксёрами состоялось лишь два поединка, а затем акмолинцы не стали выходить на ринг. Победа 7:1 отдана Мангистау.

Полуфинал и финал турнира по традиции пройдут в середине декабря. Одновременно с боксёрами также за Кубок Конфедерации будут сражаться борцы, дзюдоисты и тхэквондисты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!