Хрюнов: Было ясно, что готовится расправа над Головкиным

Очевидно, что обсуждалась перспектива такого решения, и была уверенность — достоит «Канело» на ногах, и ему поднимут руку, уверен эксперт.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz заявил: он ожидал того, что Геннадию Головкину не позволят выиграть решением судей в поединке с Саулем Альваресом.

— Для меня это было сильно предсказуемо. Вся эта затея с возвращением «Канело» при явной перспективе быть дисквалифицированным пожизненно четко сформировала цель, которую преследуют люди, продвигающие Альвареса. Было ясно, что готовится расправа.

Хочу сказать: Головкин столько сделал для Казахстана... Геннадий фактически представил в мире новый Казахстан: могучий, красивый, если хотите, — богатый. Достаточно долгое время он был послом и лицом Казахстана. Думаю, что темные силы смотрели, смотрели — и приняли это решение, которое огласили сегодня.

По моему мнению, победил Головкин — где-то 115-113. Бой, действительно, был близким. Счастьем для нас будет, если состоится еще и третий поединок.

— В чем Головкин не смог прибавить в этом бою?

— Нужно понимать, какое огромное количество боев Головкин провел за карьеру. Это порядка 300 боев в любителях, уже под 40 в профессионалах. У человеческого организма существует определенный ресурс. Нужно понимать, что это, наверное, слишком даже для такого великого спортсмена. Два-три года назад Геннадий Головкин вынес бы такого «Канело». Сейчас просто в какой-то момент не хватало взрыва, возможности ускориться. Я, так же, как и Вы, расстроен результатом. Не хотелось этого видеть, хотя предчувствия были. Даже делился со своими друзьями, которые говорили: «Да нет, как же?!». Для чего запускалась эта бизнес-машина — второй бой? Наверное, для того, чтобы получить такой результат.

— Какими были предпосылки к тому, что у Головкина украдут победу?

— По ходу эпизодов явных в чью-то пользу откровенных не было. Предпосылки были вчера, на взвешивании, когда «Канело» вдруг почувствовал, что уже все — пора. Съел какую-то таблетку и побежал на Геннадия, чего не делал раньше. То есть, очевидно: обсуждалась перспектива такого решения, и была уверенность — достоит «Канело» на ногах, и ему поднимут руку.

— Было четкое ощущение, что всяческими выпадами в сторону Головкина команда Сауля Альвареса старалась его спровоцировать. У них получилось вывести Геннадия из равновесия?

— Это сильно многофакторно. По комментариям, которые давала команда самого Геннадия Головкина, очевидно, что мы с Вами не все видели из того, что могло вывести из себя. Наверное, это тоже один из факторов.

— Что дальше? Впервые Головкин проигрывает, лишается чемпионских поясов...

— Думаю, нужно дать Геннадию отдохнуть. Он, действительно, сделал очень большое дело. Геннадий — лицо нового Казахстана: великого, могучего и красивого. У Геннадия очень много дел и помимо бокса. Это готовый руководитель на любую должность, и любой в Казахстане с этим согласится.

— А что касается профессиональной карьеры в боксе?

— Я бы оставил это все самому Геннадию. Ему нужно принимать это решение. Мое личное впечатление: этот человек заслужил права принять это решение в этой ситуации. Думаю, Головкин в состоянии принять взвешенное решение.

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