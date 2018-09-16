Житель Атырау разбил стекло в новом здании полиции
Хулиган раскаялся в содеянном.
Фото : кадр из видео16 сентября 2018, 21:08
Житель Атырау побил стекла в новом здании отделения полиции. Об этом сообщается на странице ДВД области в Facebook, передает Zakon.kz.
По информации ДВД, хулиган раскаялся в содеянном. Мужчина оправдывал свои действия алкогольным опьянением. Отмечается, что здание уже было готово к сдаче в эксплуатацию.
На данный момент в отношении правонарушителя составлен протокол по ст.434 КоАП РК (мелкое хулиганство). По решению суда он обязан выплатить штраф в сумме 12025 тенге.
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