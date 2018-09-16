Следы исчезнувшего континента обнаружили ученые

Была выявлена четкая граница, идущая по территории Англии и Уэльса.

Формирование Британских островов было результатом столкновения трех континентальных масс, а не двух, как считалось прежде. На протяжении веков ученые считали, что Англия, Уэльс и Шотландия появились при слиянии Авалонии и Лаврентии более 400 миллионов лет назад. Теперь геологи из Университета Плимута пришли к выводу, что в этом процессе участвовал и третий континент — Арморика, сообщает Вести.ru со ссылкой на данные Phys.org.

В ходе исследований ученые Арьян Дийкстра и Кэллам Хэтч посетили 22 объекта в Девоне и Корнуолле, оставшиеся после таких геологических событий как подземные извержения вулканов. В результате этих извержений около 300 миллионов лет назад магма поднялась с глубины около 100 километров к поверхности Земли.

Был проведен детальный химический анализ образцов горных пород с каждого участка, при этом использовался метод рентгеновской флуоресцентной спектрометрии (XRF). Затем образцы также растворяли в кислоте для более глубокого изотопного анализа, при этом чтобы понять полную историю горных пород ученые проверяли уровни двух элементов — стронция и неодима.

В результате была выявлена четкая граница, идущая по территории Англии и Уэльса от устья реки Экс на востоке до города Кэмелфорд на западе. Территория к северу от нее имеет общие геологические корни с остальной частью Англии и Уэльса, а все, что южнее, геологически связано с Францией и материковой Европой.

По мнению ученых, это в числе прочего объясняет и большое количество залежей олова и вольфрама на юго-западе Англии: эти металлы в большом количестве можно найти на территории региона Бретань во Франции и в других частях материковой Европы, однако их присутствие не столь явно проявляется в остальной части Соединенного Королевства.

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