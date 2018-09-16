О "мальчишеских забавах" с Путиным рассказал российский олигарх

Его "трогательные отношения" с Путиным едва ли вызывают ревность у кого-то из окружения президента.

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что общается с Владимиром Путиным на "ты" как с давним знакомым, но на "вы" как с президентом.

"С президентом на "вы", а с человеком, с которым я знаком с детства, на "ты". Было бы глупо, если бы я его называл на "вы"", — отметил Ротенберг.

По словам бизнесмена, его "трогательные отношения" с Путиным едва ли вызывают ревность у кого-то из окружения президента. "Мы выросли вместе, поэтому это из детства у нас осталось. Я не думаю, что это у кого-то может вызывать какую-то ревность. Это такие мальчишеские забавы, из той еще, мальчишеской, жизни. Это ни в коем случае не касается президента Российской Федерации. У нас такие отношения с детства. А президент — это совсем другое", — пояснил он.

Ротенберг также отметил, что ему было очень приятно, когда Путин, проехав на грузовике по Крымскому мосту, остался доволен. "Он приблизился, и в его глазах была такая радость, и мне было очень приятно, что ему это, конечно, доставляет огромную радость и удовольствие", — поделился бизнесмен.

30 июля 2014 года Евросоюз внес Ротенберга в санкционный список как "давнего знакомого" Путина и основного акционера компании, получившей право разработать проект строительства моста в Крым. Мост через Керченский пролив начали возводить в 2016 году. Движение по нему было открыто в мае 2018 года, первым по мосту проехал президент России за рулем КамАЗа.

Источник: Lenta.ru.

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