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В сеть попало видео реакции расстроенного Головкина после боя с «Канело»

Геннадий отметил, что не исключает возможность проведения третьего боя.

Фото : sports.kz17 сентября 2018, 06:00

Твиттер The Sports Junky опубликовал видео, на котором казахстанский боксер Геннадий Головкин запечатлен идущим в раздевалку после проигранного мексиканцу Саулю Альваресу боя, сообщает Sports.kz.

Очевидно, Геннадий шел по подтрибунным коридорам T-Mobile Arena огорченный результатом поединка — судьи отдали победу «Канело» большинством голосов: 114-114, 115-113, 115-113. Журналисты попытались взять у казахстанца флэш-интервью, однако он отказался и вошел в раздевалку.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело», который состоялся год назад — также на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, завершился еще одним спорным решением — тогда была зафиксирована ничья: 118-110 в пользу «Канело», 114-114, 115-113 в пользу Головкина. На пресс-конференции Геннадий отметил, что не исключает возможность проведения третьего боя.


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