В России вступились за проигравшего Головкина

Для Головкина это стало первым поражением в карьере.

Промоутер Владимир Хрюнов выразил мнение, что казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). Его слова приводит РИА Новости.

«Мое мнение, что Геннадий этот бой выиграл. Но сторона Альвареса сильно поработала до поединка. Они его вытащили практически из пожизненной дисквалификации, добились второго боя. Ставки были настолько велики, что для меня это было предсказуемо. Я говорил своим друзьям — если Канело останется на ногах, то судейское решение будет таким», — заявил Хрюнов.

Поединок между Головкиным и Альваресом в Лас-Вегасе завершился, по мнению судей, победой мексиканского боксера. Для Головкина это стало первым поражением в карьере.

Под началом Хрюнова чемпионами мира стали Александр Поветкин, Денис Лебедев и другие российские боксеры.

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