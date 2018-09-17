Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В России вступились за проигравшего Головкина

Для Головкина это стало первым поражением в карьере.

Фото : Нина Зотина / РИА Новости17 сентября 2018, 07:09

Промоутер Владимир Хрюнов выразил мнение, что казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). Его слова приводит РИА Новости.

«Мое мнение, что Геннадий этот бой выиграл. Но сторона Альвареса сильно поработала до поединка. Они его вытащили практически из пожизненной дисквалификации, добились второго боя. Ставки были настолько велики, что для меня это было предсказуемо. Я говорил своим друзьям — если Канело останется на ногах, то судейское решение будет таким», — заявил Хрюнов.

Поединок между Головкиным и Альваресом в Лас-Вегасе завершился, по мнению судей, победой мексиканского боксера. Для Головкина это стало первым поражением в карьере.

Под началом Хрюнова чемпионами мира стали Александр Поветкин, Денис Лебедев и другие российские боксеры.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты