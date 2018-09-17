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Астана и Алматы вошли в ТОП городов СНГ для осенних путешествий

Турпоездки в столицу Казахстана совершают в среднем на 2,5 дня и расходуют на проживание до $80 в сутки.

Фото : Advantour17 сентября 2018, 08:32

Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых Государств (СНГ) для осенних путешествий российских туристов, передает Zakon.kz.

Астана входит в первую тройку осенних путешествий в города СНГ.

Минск, Астана, Баку, Ереван, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад вошли в первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов.

По данным ТурСтат, турпоездки в столицу Казахстана совершают в среднем на 2,5 дня и расходуют на проживание до $80 в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.

10 городов СНГ, популярных для осенних путешествий:

Минск (Беларусь)
Астана (Казахстан)
Баку (Азербайджан)
Ереван (Армения)
Ташкент (Узбекистан)
Алматы (Казахстан)
Бишкек (Кыргызстан)
Кишинев (Молдова)
Душанбе (Таджикистан)
Ашхабад (Туркменистан)


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