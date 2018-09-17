Астана и Алматы вошли в ТОП городов СНГ для осенних путешествий

Турпоездки в столицу Казахстана совершают в среднем на 2,5 дня и расходуют на проживание до $80 в сутки.

Фото : Advantour

Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых Государств (СНГ) для осенних путешествий российских туристов, передает Zakon.kz. Астана входит в первую тройку осенних путешествий в города СНГ. Минск, Астана, Баку, Ереван, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад вошли в первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов. По данным ТурСтат, турпоездки в столицу Казахстана совершают в среднем на 2,5 дня и расходуют на проживание до $80 в сутки. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года. 10 городов СНГ, популярных для осенних путешествий: Минск (Беларусь)

Астана (Казахстан)

Баку (Азербайджан)

Ереван (Армения)

Ташкент (Узбекистан)

Алматы (Казахстан)

Бишкек (Кыргызстан)

Кишинев (Молдова)

Душанбе (Таджикистан)

Ашхабад (Туркменистан)

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