Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Боксер из Казахстана заявил о своем желании сразиться с Саулем "Канело" Альваресом

Он надеется провести бой в 2019 году.

Фото : соцсети17 сентября 2018, 08:42

Боксер из Казахстана Жанибек Алимханулы заявил о своем желании сразиться с Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Zakon.kz.

После того, как на кануне Геннадий Головкин потерпел первое поражение и потерял все пояса после боя с Альваресом, другой казастанский боксер сделал заявление в Instagram.

"Канело", твоя радость будет недолгой. Я буду первым боксером, который вырубит тебя. Я покажу тебе стиль казахского бокса", — написал Жанибек в своем аккаунте в Instagram.

Он надеется провести бой в 2019 году.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты