Боксер из Казахстана заявил о своем желании сразиться с Саулем "Канело" Альваресом

Он надеется провести бой в 2019 году.

Боксер из Казахстана Жанибек Алимханулы заявил о своем желании сразиться с Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Zakon.kz.

После того, как на кануне Геннадий Головкин потерпел первое поражение и потерял все пояса после боя с Альваресом, другой казастанский боксер сделал заявление в Instagram.

"Канело", твоя радость будет недолгой. Я буду первым боксером, который вырубит тебя. Я покажу тебе стиль казахского бокса", — написал Жанибек в своем аккаунте в Instagram.

Он надеется провести бой в 2019 году.

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