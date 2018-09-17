Боксер из Казахстана заявил о своем желании сразиться с Саулем "Канело" Альваресом
Он надеется провести бой в 2019 году.
Фото : соцсети17 сентября 2018, 08:42
Боксер из Казахстана Жанибек Алимханулы заявил о своем желании сразиться с Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Zakon.kz.
После того, как на кануне Геннадий Головкин потерпел первое поражение и потерял все пояса после боя с Альваресом, другой казастанский боксер сделал заявление в Instagram.
"Канело", твоя радость будет недолгой. Я буду первым боксером, который вырубит тебя. Я покажу тебе стиль казахского бокса", — написал Жанибек в своем аккаунте в Instagram.
Он надеется провести бой в 2019 году.
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