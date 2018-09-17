Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП

Автомобиль, которым управлял Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура.

Баритон Михаил Луконин погиб в аварии на трассе Псков-Санкт-Петербург, об этом сообщил руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов, передает РИА Новости.

По словам Самсонова, трагедия произошла 16 сентября. Автомобиль, которым управлял Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура.

На кадрах видеозаписи, опубликованной РЕН ТВ, видно, как грузовик на полном ходу буквально сносит несколько автомобилей, в том числе и машину Луконина, которая, очевидно, приняла основной удар на себя.

Михаил Луконин известен в Петербурге как автор песен к знаменательным датам, событиям, связанным с историей города. Также Луконин был знаменит как драматический артист. В его репертуаре было около 800 произведений на восьми языках, а музыкальный диск "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" номинирован на премию Грэмми.

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