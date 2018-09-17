В понедельник казахстанцев ожидает погода без осадков

Лишь на западе и востоке пройдут дожди, грозы.

Синоптики опубликовали прогноз опасных и важнейших явлений погоды на 17 сентября, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отмечается в сообщении, по-прежнему на большей части территории Казахстана с антициклоном сохраняется погода без осадков, лишь на западе и востоке республики с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, грозы. На севере и востоке республики местами ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской, днем Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается туман. Днем в Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области возможен град.В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на большей части Жамбылской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 21°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем 14°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 17 сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!