Солист группы "Руки вверх" раскрыл тайну своей загадочной болезни

Своим фанатам он обещает новые концерты.

Солист группы "Руки вверх" больше двух месяцев провел в больнице, за это время он перенес три операции, передает ren.tv.

Слухов ходило много: онкология, почки, сердце. Он даже выкладывал видеобращение к фанатам в котором просил молиться о его здоровье. Любовь фанатов, поддержка близких и квалифицированная медицинская помощь, теперь любимый артист миллионов абсолютно здоров.

"Да, я изменился... Да, я выгляжу и чувствую себя намного лучше, чем раньше... Да, я наконец-то здоров... Но все это далось мне большим трудом", - сказал Жуков.

Певец действительно похорошел, он сбросил несколько килограммов, поменял прическу и стиль.

Сергей рассказал, что на гастролях ударился животом о металлическую конструкцию, у него появился синяк, но из-за гастролей он старался не обращать внимания на боль. Только когда она стала невыносимой – обратился к врачам, диагноз: грыжа.

"К тому времени она разрослась на весь живот. Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни. Раны после операции плохо заживали, потребовалось новое хирургическое вмешательство", - сказал певец.

Врачи не понимали, почему швы долго не заживали, артист находился в депрессии, но потом внезапно пошел на поправку.

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