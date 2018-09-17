Солиста группы "Иванушки" приняли за внука Пугачевой в Астане

Поклонники "рыжего" прониклись симпатией к бабушке, отметив, что он нее исходят тепло и доброта.

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов выложил видео с коротким диалогом, между ним и бабушкой, в ходе которого она предполагает, что Андрей - сын Кристины Орбакайте, передает Zakon.kz.

Запись с геотегом Астана, Казахстан, появилась в Instagram артиста. "Бабуля сделала мой день! Прости, Господи!", - написал солист группы.

"Вы из Москвы? Вы Орбакайте сын?", - обратилась посетительница храма к "рыжему", на что тот ответил, что он внук.

"Внук Пугачевой", - подытожила пожилая астанчанка.

"Нет, я Андрей из группы Иванушки", - прояснил ситуацию Андрей Григорьев-Апполонов. И в конце за кадром послышалась просьба бабушки обнять его.

Несмотря на нотку сарказма в видео и посте солиста, его поклонники прониклись симпатией к бабушке, отметив, что он нее исходят тепло и доброта.

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