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Казахстан и Россия обсудили вопросы сотрудничества в космической сфере

Кроме того, прорабатываются вопросы создания специальной экономической зоны в городе Байконыр.

Фото : пресс-служба ведомства17 сентября 2018, 10:18

15 сентября в Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина с генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, передает пресс-служба премьер-министра РК.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития комплекса «Байконур», рассмотрены вопросы реализации совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек».

Обсуждены порядок дальнейшей работы Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» а также вопросы развития города Байконыр.

В настоящее время прорабатываются вопросы создания специальной экономической зоны (СЭЗ) в городе Байконыр с целью привлечения инвестиций. Также в ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества по совместному созданию космических спутников связи.


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