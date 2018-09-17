В Карагандинской области завершился семинар по экстремальной журналистике

Занятия проводили профессиональные инструктора, военнослужащие спецназа министерства обороны Республики Казахстан.

На базе учебного полигона Спасск представители республиканских СМИ и блогеры Казахстана на протяжении трех дней познавали азы военного дела и оценивали свои возможности работы в экстремальных условиях, передает пресс-служба МО РК.





Перед участниками стояла задача научиться отрабатывать свои действия при спецоперациях в условиях, приближенных к боевым. Данный семинар показал воочию журналистам, как живут современные Вооруженные силы Казахстана. В рамках обучения журналисты получили возможность не только узнать об исследованиях проблем терроризма, общие характеристики экстремистских групп, принципы финансирования, но и получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Трехдневная программа семинара проходила очень насыщенно, включала в себя курс лекций, просмотр учебных фильмов, демонстрацию военной техники, а также непосредственно практическое применение полученных знаний. Каждый день с самого начала семинара участники были погружены в атмосферу армейской жизни. В ходе семинара были отработаны действия журналистов при угрозе нападения противника, при прохождении минного поля, а также проведены занятия по огневой подготовке. Морально-психологическая подготовка, полученная в ходе занятий, поможет представителям СМИ в дальнейшем адекватно реагировать и эффективно работать в экстремальных условиях.

Занятия с казахстанскими журналистами проводили профессиональные инструктора, военнослужащие спецназа министерства обороны Республики Казахстан. Кроме того, для проведения мастер-класса по военной журналистике был приглашен начальник группы Департамента информации и массовых коммуникации министерства обороны Российской Федерации полковник Алексей Золотухин, который в ходе дискурса поделился опытом, приобретённым при проведении боевых операций Воздушно-космическими силами России в Сирийской Арабской Республике.

По окончанию мероприятия организаторы дискурса поблагодарили представителей масс-медиа за их активное участие и проводимую работу в вопросах информационного освещения вопросов по повышению обороноспособности государства и развития Вооруженных сил.

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