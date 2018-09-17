Куда вложить деньги, чтобы заработать? Инвестиции нового уровня – ПАММ-счета

Одним из самых весомых плюсов ПАММ-счетов является абсолютная простота в использовании данного сервиса.

Инфляция, нестабильная экономическая или политическая ситуации и прочие факторы вынуждают нас постоянно анализировать финансовые возможности на предмет сохранения и приумножения собственных средств. Уже более 10 лет на рынке финансовых услуг представлен инвестиционный продукт, набирающий все большую популярность среди рядовых вкладчиков – это сервис ПАММ-счетов, разработанный компанией Альпари.

Простота в использовании

Одним из самых весомых плюсов ПАММ-счетов является абсолютная простота в использовании данного сервиса: инвестор получает прибыль от сделок на финансовых рынках, но при этом не тратит время на самостоятельную торговлю, а передает свои средства в управление опытному трейдеру. За успешную торговлю трейдер, в свою очередь, получает вознаграждение.

Высокая доходность

Еще одним неоспоримым преимуществом сервиса ПАММ-счетов является высокая доходность. Уровень прибыли у этого инвестиционного продукта ничем не ограничен и может достигать сотен или даже тысяч процентов. Инвестору нужно лишь выбрать подходящий стиль управления счетом – агрессивный (высокодоходный, но более рисковый) или консервативный (приоритет в минимизации рисков).

Надежность

Сервис ПАММ-счетов разработала и вывела на рынок компания Альпари в 2008 году. На сегодняшний день торговый оборот сервиса составляет более $110 миллиардов, а количество трейдеров является самым большим в России и странах СНГ. За разработку ПАММ-счетов Альпари была отмечена многочисленными международными финансовыми наградами. Получите бесплатную консультацию по инвестированию в ПАММ-счета от компании Альпари и ваши деньги начнут работать на вас!

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