В Костанайской области активно растет число пользователей приложения DamuMed

Электронными паспортами здоровья охвачено больше половины населения области.

На сегодняшний момент уже оцифрованы 610 тысяч карточек пациентов поликлиник области. На интерактивный паспорт здоровья в планах перевести все население. В приложении DamuMed зарегистрированы уже 84% пациентов.

- Электронными паспортами здоровья у нас охвачено больше половины населения области, - отмечает заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Абат Жауков. - Охват мобильным приложением DamuMed 8,6% интернет-активного населения. У нас всего интернет-активного населения 506 тыс. человек в возрасте от 20 до 60 лет. Из них почти 44 тыс. человек пользуются приложением. Из 5,9 тысяч беременных женщин по области 3700 подключены к приложению. Это порядка 52%.

Однако даже те, кто не зарегистрировался в приложении, в любом случае будет занесен в электронную базу данных. Так, все 610 тысяч пациентов, имеющие электронный паспорт здоровья, автоматически добавлены в DamuMed, даже не скачав его на телефон. То есть, когда вы приходите в регистратуру и хотите попасть на прием к врачу, вас просят предоставить ИНН, который поможет найти ваш паспорт здоровья в базе. В нем уже указаны все жалобы, рецепты и показания. Следовательно, к врачу вы идете с пустыми руками. Всю информацию специалист увидит на экране своего компьютера. Большинство врачей уже прошли курсы по повышению компьютерной грамотности и могут без проблем ориентироваться в электронной базе DamuMed.

- Летом были проблемы с записью к врачу, так как многие были в отпусках. Сейчас такого возникать не должно. Каждый специалист вносит свой график в приложение и исходя из него можно записаться на прием. Мы внедрили DamuMed всего 9 месяцев назад. Это пока пилотный проект, но в скором времени, думаю, будем его использовать на постоянной основе, - убежден руководитель информационно-аналитического отдела управления здравоохранения Костанайской области Ануар Едрисов.

Всего в рамках дорожной карты цифровизации сферы здравоохранения, доступом к сети интернет на сегодняшний день обеспечено 60% медучреждений области. В начале года этот показатель был равен 32%, а сейчас - уже 60%. Из 511 объектов здравоохранения 307 подключены к сети интернет. До конца года планируется организовать 100% охват. Оснащение компьютерной техникой составляет более 90%.

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