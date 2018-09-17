Расширен перечень госулуг, которые можно получить с помощью одноразовых паролей на mGov

Теперь, помимо существующих 43 госуслуг и 13 видов платежей, пользователи мобильного приложения «mGov» могут получить 13 услуг при помощи одноразового пароля.

АО «Национальные информационные технологии» сообщило об обновлении приложения «Мобильного правительства», передает Zakon.kz.

«В рамках обновления версии «mGov» также был реализован функционал по авторизации пользователя посредством одноразового пароля.

Теперь, помимо существующих 43 госуслуг и 13 видов платежей, пользователи мобильного приложения «mGov» могут получить 13 услуг при помощи одноразового пароля», - говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы начать пользоваться услугами «Мобильного правительства» на базе iOS достаточно обновить приложение. Для Android необходимо повторно скачать приложение «mGov» в Google Play.

Список 13 услуг с помощью одноразового пароля:

1. Получение адресной справки;

2. Получение справки «о всех регистрационных действиях юридического лица, филиала или представительства»;

3. Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале и представительстве;

4. Справка о наличии филиалов и представительств юридического лица;

5. Справка об участии физического лица в других юридических лицах;

6. Справка об участии юридического лица в других юридических лицах;

7. Справка о заключении брака;

8. Подача электронного заявления на регистрацию брака;

9. Справка о рождении ребенка;

10. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;

11. Справка о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество;

12. Справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

13. Справка по залогу движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.

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