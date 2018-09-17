В Алматинской области с грандиозным успехом завершился фестиваль "Аман келешек"

Школьники из лучших инклюзивных школ 15 регионов Казахстана встретились со своими кумирами.

15 сентября на родине первого президента республики Казахстан – Карасайском районе Алматинской области состоялся грандиозный V детский культурно-спортивный фестиваль «Аман келешек» — «Здоровое будущее», передает пресс-служба фонда.

В этом году праздник был посвящен теме «Детство без границ». В течение всего фестиваля, организованного Фондом Первого Президента РК - Елбасы, гостей и учащихся ждала увлекательная интерактивная программа — мастер-классы и игры.

Традиционно фестиваль «Аман келешек» начался с Парада Мастеров: зрителям на трибунах представили грандиозное шоу с фейерверком, гимном «Аман келешек», флешмобом.

Фестиваль «Аман Келешек» проводится в юбилейный пятый раз, и аналогов в Казахстане ему нет. Организаторы, Фонд Первого Президента, надеются, что благодаря таким мастер-классам школьники не ошибутся с выбором профессии:

- Фестиваль «Аман келешек» - это большой ежегодный праздник, который вносит особый вклад в формирование здорового будущего казахстанцев, воплощая многогранный и положительный имидж здорового человека. Через призму спорта, культуры, искусства IT-технологий проходит интерактивное общение детей с именитыми спортсменами, с деятелями культуры и искусства. Ребята получают возможность увидеть и убедиться, что достичь определенных высот – это реально, отметил директор представительства Фонда в Алматы Сергей Тохтаров.

Школьники из лучших инклюзивных школ 15 регионов Казахстана встретились со своими кумирами – актерами, спортсменами, танцорами и политическими деятелями. Но просто общением они не ограничилось. На тематических площадках фестиваля «Аман Келешек» ребята приняли непосредственное участие.

Формат мероприятия предполагал 10 тематических площадок. Учащиеся коррекционных школ-интернатов, детских домов и средних общеобразовательных школ в течение дня открывали для себя мир безграничных возможностей. Дети попробовали свои силы в паралимпийских видах спорта – голболе, бочча, баскетболе на колясках, научились готовить суп за десять минут, пообщались на жестовом языке, писали шрифтом Брайля, учились актерскому мастерству и даже испытали силы в акробатике, а благодаря авиа-классу ребята смогли увидеть показательные полеты авиамоделей. А еще школьники танцевали зумбу и даже подготовили тематический флешмоб.

- Мне это понравилось, то, что мастера рассказывали о кино, роботах и самолетах. Мы вышивали и лепили из глины, а еще мы играли в шахматы, было очень много интересных конкурсов, это было познавательно. И я думаю, что это все действительно стоило того, чтобы сюда прийти и увидеть, делится впечатлениями участница Сания Омарова.

Почетными гостями «Аман келешек» стали: Ляззат Турлашов, первый заместитель акима Алматинской области, олимпийские чемпионы – Ольга Шишигина и Ермахан Ибраимов, актер Фархат Абдраимов, знаменитый Дмитрий Петрухин, представитель Регионального Офиса ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии - Бюро ЮНИСЕФ в г. Алматы - Амирхусейн Ярпарвар, руководитель цирковой группы - Мурат Мутурганов, казахстанский государственный деятель - Бырганым Айтимова.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций и Министр образования и науки Республики Казахстан Бырганым Айтимова отметила: - Праздник спорта, праздник творчества детского, праздник духа, науки, культуры. На площадках «Аман келешек» дети учатся толерантности, учатся общению. Это не может не радовать, что Фонд Первого Президента ставят задачу создать общереспубликанское детско-юношеское движение за здоровый образ жизни «Аман келешек».

Особенностью фестиваля в этом году стало проведение в рамках «Аман келешек» благотворительной акции «Дорога в школу». Его девизом станет «Дорога в школу для всех детей». Фонд Первого Президента вручил ученикам фирменные памятные подарки. А завершился грандиозный юбилейный-пятый фестиваль «Костром дружбы» для всех участников и завораживающим Fire show.

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