Новая услуга электронного правительства сокращает время предпринимателей

На сегодняшний день к данной услуге подключены четыре банка второго уровня.

Госуслуга по одновременной регистрации четырех процедур, связанных с открытием бизнеса является примером реализации принципа «одного заявления».

Так, на портале электронного правительства www.egov.kz доступна государственная услуга, позволяющая субъектам малого и среднего бизнеса при регистрации предприятия, открыть банковский счет и заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, а также одновременно встать на учет НДС.

Ранее предприниматель должен был сначала зарегистрировать юридическое лицо, затем отдельно открывать счет в банке, далее идти в налоговые органы для постановки на учет по НДС, а также самостоятельно обратиться в страховую компанию. Композитная услуга, объединившая три самостоятельные услуги, значительно упрощает процедуры открытия бизнеса в Казахстане.

За два рабочих дня (не считая дня подачи заявления) можно получить свидетельство о государственной регистрации юрлица, номер банковского счета и подписанный договор обязательного страхования работников от несчастных случаев. Стоит помнить, что при регистрации юридического лица, учредителям необходимо быть зарегистрированными на портале и иметь ЭЦП.

На сегодняшний день к данной услуге подключены четыре банка второго уровня - АО «ForteBank», АО «Цеснабанк», АО «Народный банк» и АО «Альфа-Банк», а также две страховые компании - АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» и «Компания по страхованию жизни «Азия Life».

В настоящее время ведется работа по подключению дополнительно 9 банков и 4 страховых компаний.

Кроме того, предусмотрена постановка на регистрационный учет по НДС при государственной регистрации юридического лица, и сокращение срока постановки на регистрационный учет с 5-ти до 1-го рабочего дня.

Таким образом, электронная регистрация бизнеса в таком формате позволила оптимизировать расходы и значительно сократить процедуры и сроки.



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