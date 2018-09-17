Тенге еще укрепился на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 372,08 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 371,90 тенге за доллар (-1,75 тенге), объем торгов – 47,45 млн долларов (+11 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 372,08 тенге за доллар (-1,54 тенге), объем торгов – 3,3 млн долларов (-6 900 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4500 тенге за рубль, предложение – 5,4600 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,1300 тенге за юань (-0,4288), объем торгов – 150 тыс. юаней (-50 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 371,7-373,1 тенге, евро - 433,1-435,1 тенге, рос.рубля - 5,47-5,52 тенге.

В торгах приняли участие 14 банков.

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