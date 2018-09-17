Испания стала лидером по приему мигрантов

Это может привести к усилению в стране правых сил.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер ​в субботу, 15 сентября, заявил, что все еще надеется на достижение компромисса с Италией по вопросу миграции, передает РБК со ссылкой на Euronews.

В Берлине рассчитывают заключить с Римом соглашение, по которому Италия согласилась бы забрать обратно находящихся в Германии мигрантов, ранее подавших запрос о предоставлении убежища на территории Италии. При этом в пятницу глава МВД Италии Маттео Сальвини сказал, что пока не готов пойти на такую сделку.

Более подробно вопрос миграции лидеры главы государств и правител​ьств стран Евросоюза обсудят на неформальном саммите в среду, 19 сентября. Одной из главных тем в повестке встречи станет укрепление южных границ ЕС, пишет интернет-портал Euractiv.

Мигранты сменили маршрут

В общей сложности в период с 1 января по 12 сентября 2018 года в Европу через Средиземное море прибыли 74,5 тыс. нелегальных мигрантов, следует из опубликованных 14 сентября данных Международной организации по миграции (IOM). Из этих 74,5 тыс. Испания приняла к себе 32,3 тыс., или 43% от общего числа приезжих. Уровень миграции в другие южноевропейские страны оказался не таким высоким. Греция приняла почти 30 тыс. человек, Италия — 20,3 тыс., Мальта — 714, Кипр — 211.

Данные IOM указывают на два основных тренда. Первый из них — сокращение общего объема миграции через Средиземное море в страны ЕС. В период с 1 января по 12 сентября 2017 года число прибывших в Европу мигрантов составило порядка 129 тыс., то есть на 54,5 тыс. человек больше, чем в 2018-м. Случаев гибели при пересечении Средиземного моря стало меньше: в прошлом году погибли 2,9 тыс. человек, в этом — около 1,6 тыс.

Второй тренд — изменение главного маршрута, по которому следуют мигранты. Если в 2017 году самой популярной страной назначения мигрантов была Италия, то теперь это Испания. За первые девять месяцев прошлого года в Италию по морю прибыли порядка 100 тыс. мигрантов, в этом году — на 80 тыс. меньше. Поток миграции в Испанию, наоборот, увеличился: с 10,9 тыс. в первые девять месяцев 2017 года до 32,2 тыс. за тот же отрезок времени в этом году. Количество прибывших в Грецию мигрантов тоже возросло по сравнению с предыдущим годом, но лишь на 4 тыс. человек.

Помимо прочего IOM зафиксировала рост числа попыток нелегалов прорваться на территорию испанских анклавов на севере Африки — в Сеуту и Мелилью, сообщает Le Monde со ссылкой на заявления пресс-секретаря организации Жоэля Миллмана. В общей сложности в 2018 году сухопутную границу между Марокко и Испанией пересекли 6 тыс. мигрантов, утверждает издание.

В июле министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель связал увеличение количества прибывающих в Испанию мигрантов с ужесточением контроля за морской границей между Ливией и Италией. «Это как закон гравитации: если вы закрываете центрально-средиземноморский маршрут (из Ливии в Европу. — РБК), они [мигранты] будут пользоваться западным маршрутом», — сказал он (цитата по Politico). В конце августа Сальвини отказался пускать в Италию суда с мигрантами, потребовав от ЕС ужесточить миграционную политику.

Политические последствия

Наплыв мигрантов стал одним из дестабилизирующих факторов в политике европейских стран. По итогам выборов 9 сентября в Швеции свои позиции упрочила ультраправая партия «Шведские демократы», выступающая с антимигрантских позиций. Она получила на 7% больше голосов, чем на прошлых выборах в 2014 году. Партии, выступающие за существенное ужесточение миграционного режима, смогли улучшить свои результаты на последних парламентских выборах в Германии, Австрии и Италии. Причем в Италии и Австрии ультраправые силы — «Лига» и Австрийская партия свободы соответственно — входят в правящие коалиции. В ФРГ ультраправая «Альтернатива для Германии» является главной парламентской оппозиционной силой.

С критикой миграционных процессов выступает и нынешний лидер оппозиционной Народной партии Испании Пабло Касадо, который сменил на этом посту бывшего премьер-министра Мариано Рахоя. В конце июля Касадо подчеркнул, что страна более не в состоянии «поглощать миллионы африканцев, которые приезжают в Европу в поисках лучшего будущего» (цитата по The Financial Times). «Хотя это может звучать политически некорректно, но мы должны констатировать, что не можем предоставить бумаги [о статусе беженца или трудового мигранта] каждому», — посетовал Касадо.

В течение последних десятилетий ультраправые не пользовались в Испании популярностью, напомнила в интервью The Guardian эксперт аналитического центра Real Instituto Elcano Кармен Гонсалез Энрике. По ее словам, эпоха правления генерала Франко стала «прививкой», которая в национальном сознании связала национализм с диктатурой. Впрочем, если число приезжих в страну продолжит расти, а ведущие партии начнут активнее фокусироваться на проблемах миграции, ситуация может измениться, допускает аналитик исследовательского центра Metroscopia Франсиско Камас Гарсия. «Хотя в целом испанское общество и является толерантным, эта толерантность довольно хрупкая», — пояснила она в разговоре с Politico.

Ответ ультраправым

В среду, 12 сентября, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости принять дополнительные меры для укрепления южных рубежей Евросоюза. Для этого он предлагает увеличить численность европейской пограничной и береговой охраны на 10 тыс. человек до 2020 года. Юнкер также пообещал активнее содействовать национальным властям в том, что касается обработки прошений об убежище и выдворении тех, кто находится в ЕС нелегально.

Еврокомиссия также рассчитывает заключить с Африкой масштабное соглашение о свободной торговле. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В Брюсселе считают, что торговая сделка поможет бороться с факторами, подталкивающими африканцев к эмиграции, а именно с бедностью и безработицей. В результате реализации соглашения в ближайшие пять лет в Африке будет создано порядка 10 млн новых рабочих мест, подсчитали в Еврокомиссии.

Эксперты считают такие шаги в равной степени своевременными и необходимыми. Успех «Шведских демократов» и других ультраправых сил в Европе указывает на «рост недовольства граждан бесконтрольной массовой миграцией и вытекающими из этого проблемами», констатировал в беседе с РБК глава брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. В случае дальнейшего бездействия традиционных партий в странах ЕС поддержка ультраправых возрастет, предупредил он. «Впрочем, если нынешние европейские элиты все-таки смогут положить конец массовой миграции и депортировать из Европы тех, кто находится там нелегально, то избиратели перестанут испытывать нужду в политиках авторитарного стиля», — убежден Клеппе.

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