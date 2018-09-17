Дожди с грозами и порывистым ветром прогнозируют синоптики в Казахстане

На востоке и юго-востоке еще сохранится погода без осадков.

На смену антициклона, на территорию Казахстана идут атмосферные фронты. РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 18-20 сентября, передает zakon.kz.

«Антициклон, определявший погоду в большинстве областей республики, начал смещаться на юг Западной Сибири. А на смену ему с Европейской части России будет перемещаться циклон и связанные с ним две системы атмосферных фронтов», - сообщили синоптики.

Дожди с грозами и порывистым ветром сначала ожидаются в западных районах, а по мере перемещения циклона и фронтов на восточном направлении дожди предполагаются и в других регионах Казахстана.

«Но на востоке и юго-востоке еще сохранится погода без осадков, а температура воздуха повысится. Да и на остальной территории в предстоящие трое суток будет тепло, лишь на западе предполагается понижение температуры воздуха», - отметили в "Казгидромете".

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