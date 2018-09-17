В Акмолинской области прошел Форум по развитию гражданского общества

Любое государство только тогда становится устойчивым и конкурентоспособным, когда опирается на гражданское общество, имеет его поддержку и участие.

В Акмолинской области 14 сентября в ДК "Кокшетау" состоялся областной Форум на тему: "Маслихаты и Общественные советы: на пути к эффективному развитию гражданского общества", передает пресс-служба аппарата Акмолинского областного маслихата.

Участие в работе Форума приняли депутаты областного, городских и районных маслихатов, члены Общественных советов всех уровней, государственные органы, представители Министерства общественного развития Республики Казахстан, неправительственные организации и СМИ.

Форум имел целью достижение активизации работы депутатов и Общественных советов, способных оперативно продвигать и решать вопросы населения, при этом став действенными партнерами исполнительных органов.

Спектр обсуждаемых вопросов был достаточно обширен. Это вопросы взаимодействия с исполнительной властью, населением, неправительственными организациями, патриотического воспитания молодежи и другие.

На Форуме благодарственными письмами были отмечены ряд депутатов и членов Общественных советов, обладающих активной жизненной позицией, способствующие повышению гражданской активности населения и популяризации общественной деятельности,

Программа была выстроена таким образом, чтобы его участники имели возможность оценить результаты выполнения задач в своих регионах, выявить недостатки, поделиться опытом и ознакомиться с деятельностью своих коллег.

Подводя итоги Форума, модератор, секретарь областного маслихата Д.Нурмулдин подчеркнул «Депутаты и Общественные советы должны работать с исполнительной властью в атмосфере взаимодействия, так как все вопросы и задачи, стоящие перед ними тесно взаимосвязаны с задачами, стоящими перед исполнительной властью, и все структуры связаны одной целью — работать на улучшение благосостояния людей».

В рамках Форума проведены семинары-тренинги в секционных залах для депутатов и членов Общественных советов.

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