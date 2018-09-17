Насколько подорожали лекарства в Казахстане

По итогам 7 месяцев в Казахстане произвели фармацевтической продукции на 43,4 млрд тг - это на 3,8% больше, чем годом ранее.

В Казахстане за год лекарства подорожали на 7%, сильнее всего ощутили рост цен жители алматинской области - сразу на 16%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Примечательно, что именно в этой области производится почти треть всех фармацевтических препаратов в стране.

По итогам 7 месяцев в РК произвели фармацевтической продукции на 43,4 млрд тг - это на 3,8% больше, чем годом ранее.

Колыбель казахстанской фармацевтики - юг страны: 41,9% производства пришлось на Шымкент, 31,5% - на Алматинскую область и 15,4% - на Алматы. Совокупно три южных региона обеспечили сразу 89% выпуска в отрасли.

В натуральном выражении выпуск лекарств увеличился на 7,7% год-к-году, до 15,03 тысячи тонн. Производство прочих фармацевтических препаратов выросло сразу на 23,4%, до 145,7 тонн.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе своего выступления на брифинге в службе центральных коммуникации по вопросам обеспечения населения лекарствами в рамках ГОБМП и развитии фармацевтической отрасли в РК рассказал, что бесплатными лекарствами сегодня обеспечены свыше 3,5 млн казахстанцев. В списке единого дистрибьютора на 2018 год 1117 наименований лекарств и изделий медицинского назначения. Из них для стационарной помощи предназначены 633 наименования, для амбулаторного лекарственного обеспечения - 484 наименования. Всего на склад ТОО «СК-Фармация» по состоянию на 10.09.2018 года, поставлено 1069 наименований ЛС и ИМН (99%).

Министр отметил, что по поручению Главы государства проводится планомерная и системная работа по господдержке отечественных товаропроизводителей, направленная на создание и развитие фармпроизводства, в том числе путем заключения долгосрочных договоров поставки лекарств сроком до 10 лет. На сегодняшний день ТОО «СК-Фармация» заключил 50 долгосрочных договоров на поставку 1612 наименований (1050 лекарств и 562 медизделий), что составляет около 73% действующего Списка лекарств для оказания гарантированного объема бесплатной медпомощи, закупаемых единым дистрибьютором.

Цены на фармацевтические препараты по итогам августа выросли на 0,5% за месяц и на 7,3% год-к-году.

Сильнее всего подорожали анальгетики - на 1,4% за месяц и сразу на 15,9% за год. Также год-к-году сильно подорожали желудочные препараты - на 15,1%.

В региональном разрезе самый заметный годовой рост цен зафиксирован в Алматинской (сразу +16% год-к-году), Мангистауской (+15,3%) и Кызылординской (+13,1%) областях.

Напомним, МЗ РК разрабатывает реестр зарегистрированных и предельных цен на лекарства и медизделия. В рамках новых правил ценообразования будет усилена экономическая экспертиза обоснованности цен на лекарственные препараты и медицинские изделия.

Первый заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств Арнур Нуртаев пояснил, что планируемые изменения в формировании цен на лекарства и медизделия предполагают 4 уровня регулирования цен - на уровне производителя, оптовых продаж, розничных продаж, а также закупа в рамках ГОБМП и системе ОСМС.

Так, регистрация цен производителя будет производиться на основе цен референтных стран за потребительскую упаковку. Также будет регулироваться маржа оптовых и розничных продаж лекарственных препаратов, посредством регрессивной шкалы наценок.

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