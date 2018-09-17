Холдинг "Байтерек" профинансировал проекты ГПИИР на 270 млрд тенге – Арифханов

Холдингом осуществляется ряд других инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных на импортозамещение.

Как отметил в интервью «Казахстанской правде» Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов, через механизмы Банка развития Казахстана Холдингом осуществляется поддержка крупного бизнеса в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития.

В период с 2015 по 2017 годы БРК профинансировал 14 крупных инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуре на сумму более 270 млрд тенге. Для поддержки проектов ГПИИР Холдинг взял на себя обязательство по привлечению дополнительного финансирования на сумму 150 млрд тенге на рыночных условиях к ранее выделенным 75 млрд тенге из Национального фонда.

Одним из показательных примеров является экспортоориентированный проект по строительству рельсобалочного завода в Актобе, финансовая поддержка со стороны Холдинга в рамках ГПИИР составила порядка 60 млрд тенге. Введенный в эксплуатацию комплекс является единственным на территории Евразийского экономического союза производителем длинномерных железнодорожных термоупрочненных рельсов.

В конце прошлого года в Шымкенте был введен в эксплуатацию транспортно-логистический центр класса «А» мощностью более 600 тыс. тонн грузов в год. Объем поддержки Холдинга составил 11,8 млрд тенге. Функционирующий транспортно-логистический комплекс выступает точкой оказания услуг по таможенному оформлению и хранению товаров, поступающих в южные регионы, в том числе транзитом из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана в Россию и в обратном направлении.

В Карагандинской области реализуется проект по созданию завода по производству ферросилиция, поддержанный Холдингом на сумму 24 млрд тенге. В 2019 году ожидается запуск первой очереди завода мощностью 96 тыс. тонн в год. При этом предполагается одновременно запустить и вторую очередь завода, которая позволит увеличить мощность до 144 тыс. тонн в год. Новое предприятие позволит Казахстану войти в число крупнейших мировых производителей ферросилиция. Доля казахстанского содержания в этом проекте составит свыше 90%.

Кроме того, к концу текущего года ожидается запуск инвестиционного проекта по строительству птицефабрики в Акмолинской области, реализованный при поддержке Холдинга. Фабрика с проектной мощностью в 60 тыс. тонн бройлеров в год в живом весе и автоматизированным комплексом забоя и переработки птицы, станет крупнейшей в Центральной Азии по объемам производства.

Холдингом осуществляется ряд других инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных на импортозамещение. Среди них – Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод, комплекс по производству железнодорожных колес, завод по производству экологичных моторных топлив в Западно-Казахстанской области и другие.

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