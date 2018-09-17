Нигматулин принял посла Кубы в Казахстане

Многие студенты из Кубы, которые в свое время получили образование в Казахстане, сегодня с успехом работают у себя на родине.

Сегодня, 17 сентября, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Кубы в Республике Казахстан Эмилио Певида Пупо, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив, что Куба – важный партнер нашей страны в регионе Карибского бассейна, Спикер Мажилиса подчеркнул, что за 25 лет установления дипломатических отношений между двумя государствами выстроен доверительный политический диалог.

Нигматулин акцентировал внимание на важности первого официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Кубу, состоявшегося в 2016 году, в ходе которого были определены приоритетные направления двустороннего сотрудничества.

При этом собеседники констатировали большой потенциал для развития торгово-экономического взаимодействия и укрепления деловых контактов. Среди перспективных сфер – туризм, фармацевтика, биотехнологии.

Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость укрепления казахстанско-кубинских межпарламентских связей, отметив при этом важность регулярных встреч профильных комитетов и групп по сотрудничеству для обмена опытом законотворческой деятельности.

Эмилио Певида Пупо в свою очередь поблагодарил нашу страну за помощь Кубе, прежде всего в сфере образования. По словам кубинского дипломата, многие студенты, которые в свое время получили образование в Казахстане, сегодня с успехом работают у себя на родине.

Эмилио Певида Пупо, заверив в готовности активно работать на благо казахстанско-кубинских отношений, подчеркнул, что для их поступательного развития есть все возможности и, прежде всего, политическая воля обеих сторон.

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