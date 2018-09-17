Мы не можем лицемерить - Санчес сделал заявление о поражении Головкина

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес признал, что победаСауля «Канело» Альвареса над его подопечным во втором поединке вышла вполне справедливой, сообщает Sports.kz.

Вечер бокса GGG — «Канело» II в Лас-Вегасе прошел вчера утром и завершился победой мексиканца решением большинства судей.

Думаю, что всем нам необходимо поздравить «Канело» с победой. Эти два парня показали отличный бой. В ринге они отдали себя полностью. Сегодня «Канело» чемпион. Он этого заслуживает. Я надеюсь, мы сможем сделать этот бой снова.

Мы ценим всю поддержку. Но мы не можем лицемерить, стоя здесь и жалуясь по поводу любого судейского решения не в нашу пользу. Судьи поединка были очень компетентны. В этот вечер они увидели победу «Канело». Возможно, в следующий раз они посчитают бой в нашу пользу. Но «Канело» отбоксировал замечательно, я ничего не хочу сказать против него, — цитирует Boxingscene.com слова Санчеса.