Количество активных малых предприятий выросло в РК на 11%

Главный бизнес-инкубатор для малых предприятий – Астана.

Всплеск активности в сфере малого бизнеса: число активных компаний увеличилось на 2% за месяц и сразу на 11% за год, и превысило 150 тысяч, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.





«На конец августа 2018 года общее число активных малых предприятий составило 150,2 тысячи, что превышает показатели прошлого года на 10,9%»Ю – отмечается в исследовании

Как поясняется, активность малого бизнеса в Казахстане за последние 5 лет сформировала положительный тренд. Так, например, в августе 2013 число малых активных предприятий составляло 102,5 тысячи, в августе 2015 - 121,3 тысячи, а в августе 2017 - уже 135,4 тысячи предприятий. Среднегодовой рост числа активных малых юрлиц (по данным августа) составляет 8%.

Как и ранее, главным консолидатором малого бизнеса остается Алматы - 33,8 тыс. ед. (годом ранее - 31,3 тыс. ед.)

В столице действуют 25,3 тыс. предприятий малого бизнеса (годом ранее - 16,2 тыс. ед.) В тройке региональных лидеров также находится Карагандинская область, в которой количество активных малых юрлиц составляет 10,6 тыс. ед. (годом ранее - 10,4 тыс. ед.).

В трех перечисленных регионах сконцентрирована почти половина всего действующего малого бизнеса страны - 46,4% или 69,7 тыс. предприятий.

Казахстанский малый бизнес по-прежнему концентрируется в трех крупнейших сферах деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов - 35,9 тысячи компаний (доля - 23,9%), образование - 14,8 тысячи (доля - 9,9%) и строительство - 14,5 тысячи (доля - 9,7%). Удельный вес ТОП-3 видов экономической деятельности малых предприятий составляет 43,5% (65,3 тысячи предприятий).

В то же время, наиболее быстрорастущие сферы деятельности - услуги по проживанию и питанию (рост числа активных компаний в секторе - сразу на 21% за год) и электро/теплоснабжение (плюс 20,9% год-к-году). Совокупно на эти две отрасли приходится 2,8 тысячи малых предприятий.

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