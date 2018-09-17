На Kazakhstan Open-2018 определился обладатель Кубка «Байтерек»

Победитель получил 72 000 евро призовых.

Шотландский гольфист Лиам Джонстон стал победителем 14-го Международного турнира по гольфу Kazakhstan Open с результатом 264 ударов (-24). Это новый рекорд Турнира за все годы его проведения, прежний рекорд Kazakhstan Open принадлежал Алваро Веласко (-21). На протяжении раунда Лиам показал стабильную игру, сделав один богги, игл и 4 богги, сообщает Zakon.kz.

На первой лунке, когда в простой ситуации шотландец ошибся и допустил богги, казалось, что это не его день. Однако, Лиам собрался и сделал берди на второй лунке, что вернуло его в игру. Далее, последовали берди на шестой и восьмой лунках, и на кураже шотландский гольфист исполнил блестящий игл на девятой лунке. Его берди на 13 лунке еще более укрепил лидерство Джонстона, на оставшихся пяти лунках Лиам держал свою игру и укладывался в пар, и самое главное, больше не допускал досадных ошибок.

Таким образом, вместе с чеком на 72 000 евро, новый чемпион Kazakhstan Open гарантировал себе место в European Tour в сезоне-2019.

На два удара больше сделал по итогам четырех раундов англичанин Том Мюррей (-22, 266), что позволило ему переместиться с пятого на второе место. Английский гольф-про показал в финальном раунде свою лучшую игру на Турнире (-7), сделав по ходу дня игл, 7 берди, и два богги.

Третье, почетное место с итоговым результатом 267 (-21) разделили 27-летний англичанин Том Льюис и 22-летний американский гольфист Шон Крокер. Шон Крокер перед финальным раундом занимал первое место (-20) и был одним из претендентов на победу в Турнире.

В четвертом раунде, возможно, удача отвернулась от американского гольфиста, отдав ему все в предыдущем, третьем раунде. Напомним, днем ранее Шон установил новый рекорд раунда, пройдя 18 полей Гольф Курорта «Жайляу» на 10 ударов меньше пара.

Но, сегодня американец начал раунд с богги на 4 лунке, споткнулся на 9 лунке (богги), сделал лишь два берди и завершил раунд с результатом 71 (-1).

Второй обладатель третьего места англичанин Том Льюис стартовал в финальном раунде с третьего места и тоже был одним из претендентов на победу. Тем не менее, самый опытный гольфист среди четверки лидеров, выигравший неделей ранее Bridgestone Challenge, не смог повторить свой успех. Шесть берди и три богги в финальном раунде смогли сохранить за Томом третье место, но не более.

Игра проходила при солнечной, теплой погоде, что позволило гольфистам показать свою лучшую игру.

Победитель Kazakhstan Open 2018 получил 72 000 евро призовых, Том Мюррей, занявший 2-е место – 49 500 евро, и обладатели 3-го места по 29 250 евро.

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