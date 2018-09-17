В Алматы часть домов отключат от горячей воды

Ограничения по коммунальной услуге необходимы для проведения плановых работ по подготовке к отопительному сезону объектов.

Часть домов в Жетысуском районе Алматы временно отключат от горячего водоснабжения, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».





«С 8 часов 18 сентября до 20 часов 20 сентября 2018 года часть жилых домов и иных объектов, расположенных на территории Жетысуского района Алматы в контуре улиц Жумабаева – Северное кольцо – Палладина – Павлодарская (микрорайоны «Дорожник», «Айнабулак - 1, 2, 3, 4), отключат от подачи горячей воды», - говорится в сообщении.

Как поясняется, ограничения по коммунальной услуге необходимы для проведения плановых работ по подготовке к отопительному сезону объектов потребления этого сектора города.









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