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В Алматы часть домов отключат от горячей воды

Ограничения по коммунальной услуге необходимы для проведения плановых работ по подготовке к отопительному сезону объектов.

Фото : mgorod.kz17 сентября 2018, 12:35

Часть домов в Жетысуском районе Алматы временно отключат от горячего водоснабжения, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

«С 8 часов 18 сентября до 20 часов 20 сентября 2018 года часть жилых домов и иных объектов, расположенных на территории Жетысуского района Алматы в контуре улиц Жумабаева – Северное кольцо – Палладина – Павлодарская (микрорайоны «Дорожник», «Айнабулак - 1, 2, 3, 4), отключат от подачи горячей воды», - говорится в сообщении.

Как поясняется, ограничения по коммунальной услуге необходимы для проведения плановых работ по подготовке к отопительному сезону объектов потребления этого сектора города.




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