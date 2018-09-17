В Алматы часть домов отключат от горячей воды
Ограничения по коммунальной услуге необходимы для проведения плановых работ по подготовке к отопительному сезону объектов.
Фото : mgorod.kz17 сентября 2018, 12:35
Часть домов в Жетысуском районе Алматы временно отключат от горячего водоснабжения, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».
«С 8 часов 18 сентября до 20 часов 20 сентября 2018 года часть жилых домов и иных объектов, расположенных на территории Жетысуского района Алматы в контуре улиц Жумабаева – Северное кольцо – Палладина – Павлодарская (микрорайоны «Дорожник», «Айнабулак - 1, 2, 3, 4), отключат от подачи горячей воды», - говорится в сообщении.
Как поясняется, ограничения по коммунальной услуге необходимы для проведения плановых работ по подготовке к отопительному сезону объектов потребления этого сектора города.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937456-b10995dd6778f04c50b8bb8e0d6ac426
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...