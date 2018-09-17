Альянс Керуен-Medicus должен стать эталоном в развитии частной медицины в Казахстане

Альянс призван объединять частные клиники вокруг общего дела.

В Алматы проходит Международная конференция «Перспективы развития частной медицины в Казахстане. Международное партнерство. Сотрудничество и взаимодействие партнеров в рамках альянса Керуен-Medicus», сообщает Zakon.kz.

Участниками мероприятия стали представители Министерства здравоохранения РК, Республиканского центра развития здравоохранения, Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, руководители «Сименс Здравоохранение» по Центральной Азии, медицинских фирм и клиник из Астаны и ряда областных центров, а также крупные специалисты из зарубежных стран - Литвы, Германии и Кореи.

С приветственным словом выступили руководитель Управления здравоохранения г. Алматы Серикбол Мусинов, председатель наблюдательного совета ТОО «Керуен-Medicus» Гульбар Абдуллаева, директор ТОО «Керуен-Medicus» Айгуль Шалбаева.

В ходе конференции были проведены презентации на темы «Клиника «Керуен-Medicus», перспективы развития и взаимодействия с партнерами на территории Казахстана и за рубежом»; «Актуальные вопросы аккредитации медицинских организаций и перспективы развития медицинского туризма в Казахстане»; «Университетская клиника г. Фрайбурга: обслуживание пациентов и телемедицина; «Перспектива развития государственно-частного партнерства и внедрения обязательного социального медицинского страхования»; «О совместной деятельности Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова с частными клиниками в обеспечении непрерывного профессионального развития кадров здравоохранения на основе интеграции научного, образовательного, инновационного и технологического потенциала взаимодействующих сторон. Включение частных клиник как важного звена в модернизации медицинского образования в Казахстане»; «Simens Healthineers как доступный провайдер инновационных технологий и услуг для частной медицины в Казахстане» и другие.

По словам директора «Керуен-Medicus» Айгуль Шалбаевой, основной идеей создания Альянса Керуен-Medicus является необходимость объединения возможностей частных клиник в деле повышения качества услуг, обмена опытом, взаимопомощи через возможности Альянса по сотрудничеству с ведущими университетами и клиниками, распространение передовых технологий и научных изысканий в лечебном процессе. Также, при необходимости, выработка предложений в государственные органы по вопросам совершенствования законодательства, улучшение принципов и подходов в здравоохранении.

- Главная цель проведения конференции заключается в обмене зарубежного и собственного отечественного опыта и знаниями в сфере здравоохранения со всеми заинтересованными организациям, - говорит Айгуль Шалбаева. - Надеюсь, полученные результаты будут полезны всем участникам и, в первую очередь, заинтересованным в развитии клиникам, а предложенное партнерство действительно найдет свое применение в деятельности всех частных клиник регионов Казахстана. Наша конференция затрагивает многие актуальные вопросы здравоохранения на ее современном этапе развития.

Кроме перечисленных выше, на встрече в Алматы были рассмотрены такие вопросы, как включение частных клиник как важного звена в модернизацию медицинского образования в Казахстане; перспективы сотрудничества и опыт обслуживания пациентов Германии и Кореи; о необходимости корпоративного управления в медицинских организациях независимо от их формы собственности.

Также передовые партнеры-клиники Альянса Керуен-Medicus рассказали и поделились своими успехами и достижениями.

Организаторы конференции выразили надежду, что накопленный ими опыт будет полезен участникам в процессе их дальнейшей работы и сотрудничества в качестве партнера.

Следует отметить, что Альянс Керуен-Medicus является значительным шагом в развитии отечественного здравоохранения, способствующим обмену опытом между перспективными и опытными клиниками различных регионов страны и зарубежных партнеров, которая является центральным звеном в распространении взаимной помощи и поддержки в предоставлении качественных и профессиональных медицинских услуг.

- Важно осознать, что повышение качества и внедрение новых технологий – задача не отдельно взятой клиники, а всех клиник Казахстана, - отметила Айгуль Шалбаева. - Именно поэтому Альянс Керуен-Medicus призван объединять частные клиники вокруг общего дела, тем самым, формируя площадку для обмена опытом, знаниями и развития сотрудничества.

Миссия Альянса Керуен-Medicus заключается в расширении возможностей частной медицины во всех регионах Казахстана для увеличения доступности медицинской помощи населению.

Вступив в Альянс Керуен-Medicus, независимые передовые медицинские центры увеличивают свои возможности и становятся партнерами на взаимовыгодных условиях.

По мнению специалистов, Альянс Керуен-Medicus должен стать эталоном в области развития частной медицины, профессионального развития специалистов, непрерывного обучения, совершенствования методик диагностики и лечения заболеваний, взаимовыгодного партнерства, проведения мастер-классов, семинаров, тренингов, конференций, симпозиумов, консилиумов, видеоконференций, телемедицины по актуальным вопросам развития медицины во всех регионах Казахстана.

Для достижения этих целей, здесь постоянно повышается уровень оказания квалифицированной и качественной медицинской помощи пациентам, проводится транслирование в регионы лучших практик с участием зарубежных партнеров, участие в различных международных проектах, приведение Альянс Керуен-Medicus в сильную и организованную структуру для выработки предложений в сфере здравоохранения в Минздрав и другие государственные органы.

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