Звезда шоу «Наша Russia» потерял миллионы и стал бомжом

По пути в банк на него напали неизвестные, ударили железной трубой по голове, отобрав деньги и документы.

Российский актер театра и кино Валерий Магдьяш, исполнитель роли Джамшута признался, что у него нет дома и денег. Об этом актер рассказал в эфире программы «Прямой эфир».

После тяжелого развода Катя Семенова решила начать жизнь с чистого листа и приняла помощь Андрея Малахова в переделке квартиры. В свою очередь, певица решила исполнить мечту своей поклонницы – женщины с трудной судьбой… Герои сегодняшнего выпуска "Прямого эфира" запустили бумеранг добра. Они встретятся в студии с теми незнакомцами, чья жизнь изменилась благодаря искренней и безвозмездной помощи!

Катя Семенова говорит, что так активно, как после интервью о своем разводе, не жила уже тысячу лет. Первого мая команда Андрея Малахова за сутки сделала ей ремонт. И певица захотела тоже сделать кому-нибудь доброе дело. "А поскольку я теперь крыса соцсетей, не вылезаю из Инстаграма, – призналась Семенова, – то я нашла письмо от женщины из Анапы с тяжелой судьбой: мужа потеряла, перенесла операцию на сердце…" Выбор был сделан.

Татьяна Ванчугова не скрывает: ее послание было криком души, ответа она не ждала. А Екатерина взялась за дело без лишних расспросов: определила в московскую клинику на курс омолаживающих процедур. Но главное – велела влюбиться! Все равно – ответно или безответно. "Вот я влюблена, – говорит Катя. – Это сразу видно! И мне совершенно фиолетово, ответит он мне или нет. Это мой внутренний банкет".

По словам Татьяны, продолжить эстафету добра не было ее осознанным решением – так получилось. В конце апреля она ездила в Ессентуки и там, на вокзале, увидела спящего на лавочке человека, явно бездомного. Каково же было удивление женщины, когда она узнала в бомже известного артиста Валерия Магдьяша. После поездки к Кате в Москву она пригласила актера к себе в Анапу.

В студии программы Магдьяш рассказал, как оказался на вокзале в Ессентуках. Он жил в Москве, где у него была однокомнатная квартира. Снимался понемногу. А потом стал Джамшутом с гонораром $1000 за смену. За год работы "строителем" Валерий собрал приличную сумму, продал квартиру, все деньги упаковал в одну сумку и поехал в банк, чтобы положить их в ячейку, пока подыщет себе "двушку". Но получил удар по голове трубой. Восемь швов, больница. Ни квартиры, ни денег, ни документов. Выписавшись, уехал в Кавминводы, где его и увидела Татьяна. За добро он отплатил ей тем, что умеет делать лучше всего, – ремонтом!

Следующим героем программы стал дрессировщик Виталий Смолянец, который в феврале 2015 года, спасая людей в ДТП на трассе, сам попал под фуру и потерял обе ноги. Думал, что умирает, но сейчас снова на манеже и укрощает диких зверей. Он сообщил, что лишь за первые сутки после аварии на его карточку от разных людей поступило 800 тысяч рублей пожертвований – на операцию и протезы. Доказало свою сплоченность и знаменитое цирковое братство… В студию сказать спасибо своему спасителю пришел Сергей Суслов, которому трудно иначе встретиться с непрерывно гастролирующим артистом.

А недавно Виталий сделал еще одно доброе дело – пригласил к себе в цирк и провел за кулисы медсестру Наталью Кунафееву, которая в ноябре месяце бросилась, не раздумывая, в ледяную речку, куда на ее глазах "нырнул" с моста автомобиль, и спасла находившуюся в нем девушку. И сама Наталья, и ее маленький сынишка Денис впервые побывали в цирке и получили огромное удовольствие от посещения львятника.

Эстафету добра продолжила в студии Ирэн Беленькая, которая продала трехкомнатную квартиру и дом в Подмосковье, чтобы спасать собак. На счету ее Шереметьевского приюта – больше трех тысяч сохраненных собачьих жизней. Туда приезжает много людей – если и не забирают к себе питомцев, то гуляют с ними, привозят корм и игрушки.

В программе принял участие также минский экстремал, мировой чемпион по мертвой петле Иван Красовский. Он упал над лесом с 600-метровой высоты, в его правое плечо вошло бревно, и после чудесного спасения спортсмен решил посвятить себя людям. Иван, в частности, помогает Марине Куклиной в Козельске, которая взяла из закрывающегося детдома 11 детей, а всего воспитала 27 "приемышей"! И она еще успевает помогать Кристине Евтушенко из Челябинска, усыновившей после семейной трагедии семь братьев и сестер.

Почему Магдьяш никому не рассказал о своей беде и о чем попросил родных из студии? Не станет ли бомжом певец Шура, который тоже по собственной беспечности лишился квартиры? О чем пришлось "жестко поговорить" со Смольянцом Эдгару Запашному? Легко ли быть хозяйкой собачьего приюта? И кто еще участвовал в марафоне добра у Андрея Малахова? Ответы на эти и другие вопросы – в "Прямом эфире".

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