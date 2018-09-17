Абаев объяснил, почему на Каспии не может быть военных баз США

Казахстан априори не может допустить присутствие иностранных вооруженных сил и тем более размещение их военных баз на своем побережье - Абаев.

В ходе "Открытого диалога" на телеканале Хабар министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о прикладной значимости подписанной 12 августа конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также снова пояснил, почему информация о возможном размещении военных баз США на Каспии недостоверна, передает Zakon.kz.

Говоря о прикладной значимости подписанного документа прикаспийскими странами, Даурен Абаев отметил, что Каспий - это огромный ресурс.

"Это около 500 видов растений, около тысячи видов рыб, из них порядка 30 имеют промысловое значение. И все наверное об этом знают, что 90% мировых запасов осетровых находится как раз в Каспийском море. Каждое из этих направлений требует юридически подкрепленного свода правил, который согласован со всеми прикаспийскими государствами. Это основная база, чтобы в полной мере, легитимно использовать этот ресурс, закрепленный за каждым государством", - сказал министр.

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Речь идет и о добыче нефти и газа. По имеющимся оценкам, доказанные запасы нефти пяти прикаспийских государств составляют около 30 млрд тонн или 19% мировых доказанных запасов нефти. Доказанные запасы природного газа - порядка 45% от всех мировых запасов.

Что касается появившейся в ряде СМИ информации о планах США разместить военную базу в Казахстане на побережье Каписйского моря, то министр информации и коммуникаций сказал, что это был фейк.

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"Эта новость является обычным фейком. Конвенция провозглашает: 1. превращение Каспия в зону мира, добрососедства и сотрудничества. 2. не будут присутствовать на Каспийском море вооруженные силы, которые не принадлежат прикаспийским странам. 3. запрет на плавание в Каспийском море судов не прикаспийских государств. Ну и, соответственно, Казахстан априори не может допустить присутствие иностранных вооруженных сил и тем более размещение их военных баз на своем побережье. Другое дело, транзит через территорию Казахстана специальных грузов для международных сил, содействие безопасности в Афганистане", - пояснил Абаев.

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