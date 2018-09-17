Самый длинный маршрут газового каравана

Организация автопробега была инициирована тремя крупнейшими топливными компаниями Китая, Казахстана и России.

В Казахстан из Китая прибыл автокараван машин на газомоторном топливе. Стартовали путешественники еще 4-го сентября из города Жудун восточной части Китайской Народной Республики.

До Хоргоса было преодолена одна треть пути или 3 000 километров. Всего же автокараван пройдет около девяти тысяч километров и финиширует 4-го октября в российском Санкт-Петербурге, в канун открытия международного газового форума.

Это первый в истории автопробег на такое значительное расстояние, по которому проедет автотранспорт исключительно на газу. 17 легковых, грузовых машин и автобусов за месяц своего путешествия по дорогам Китая, Казахстана и России намерены продемонстрировать, насколько газ экологичнее и экономичнее, чем традиционные дизель или бензин. Кроме этого, пробег даст возможность автопромышленным предприятиям показать надежность и практичность такой техники.

Организация этого автопробега была инициирована тремя крупнейшими топливными компаниями Китая, Казахстана и России – СНПС, КазМунайГазом и Газпромом. Путь проходит по трансконтинентальному коридору Европа-Китай. Во время проезда по Казахстану участники автопробега проедут через шесть городов, а поддержку и заправку автомобилей организует Национальный газовый оператор АО «КазТрансГаз».

После того, как автокараван пересек казахстанско-китайскую границу, в специальной экономической зоне Хоргос для его участников был организован торжественный митинг. Приветствуя гостей, генеральный директор ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» Арман Касенов, отметил большое значение этого мероприятия, по территории Казахстана проходящего под девизом «Энергия великой степи». «Для наших государств очень важно налаживание взаимодействия в области развития рынка компримированного и сжиженного природного газа, - сказал Арман Касенов. – И этот автокараван покажет все преимущества использования газомоторного топлива. Сегодня в Казахстане уже многие городские власти заинтересованы в переводе муниципального автотранспорта на этот вид топлива. И в этом автокараване едут автобусы, которые уже скоро будут производиться в нашей стране». Руководитель КазТрансГаз Өнімдері пожелал участникам мероприятия дальнейшей хорошей дороги, подчеркнув, что это путешествие несет еще одну важную миссию – укрепление дружеских отношений между Казахстаном, Китаем и Россией.

Уже по прибытию автопробега в Алматы, участники делегаций трех стран, а также специалисты в области применения газомоторного топлива, представители автопромышленных предприятий приняли участие в круглом столе. Его темой стало «Автопром на пути зеленной экономики: барьеры и перспективы».

Речь на круглом столе шла о том, как продвигается внедрение газомоторного топлива и о мерах государственной поддержке этого направления. С докладами выступили специалисты Газпрома, представители китайских и казахстанских компаний. В рамках мероприятия участникам были продемонстрированы пассажирские автобусы и автотехника работающая на газомоторном топливе.

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