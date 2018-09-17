В Мангистау прошел II Международный театральный фестиваль Прикаспийских стран

В фестивале приняли участие 8 театров.

II Международный театральный фестиваль был посвящен 90-летию Народного артиста Казахской ССР, лауреата Государственной премии Казахской ССР, знаменитого актера театра и кино Нурмухана Жантурина. Фестиваль был организован по инициативе акимата Мангистауской области, Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ при поддержке Министерства культуры и спорта РК. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

«В течение нескольких дней на нашей мангистауской сцене артисты восьми театров общались со своим зрителем на шести языках. Художественные коллективы обменялись опытом, заложили основу для дальнейшего взаимного творческого сотрудничества. Каждый театральный коллектив, участвовавший в этом фестивале, внес свой неоценимый вклад в его проведение. Я с уверенностью могу сказать, что II Международный театральный фестиваль Прикаспийских стран стал источником укрепления духовного единства древних народов и в развитие культуры и искусства», - сказал на церемонии закрытия заместитель акима области Руслан Сакеев.

В течение 4 дней на сцене мангистауского тетра шли спектакли классического и национального репертуара профессиональных и музыкально- драматических театров Прикаспийских и тюркоязычных стран. В фестивале приняли участие 8 театров Татарстана, Башкортстана (Российская Федерация), Азербайжана, Ирана, Туркменстана и Казахстана.

«Театр - центр настоящего искусства, искренней дружбы и духовных богатств. Я могу с уверенностью сказать, что за эти 4 дня нам удалось укрепить дружеские отношения между прикаспийскими государствами благодаря культурному и духовному единству и сотрудничеству между нашими театрами. Я искренне благодарю все коллективы, которые приняли участие в фестивале. А также выражаю огромную благодарность за поддержку акиму области Ералы Тугжанову и директору театр им. Н. Жантурина Нурниязу Муханову, которые оказали самое искренне гостеприимство», - сказал на церемонии закрытия фестиваля Асанали Ашимов Народный артист СССР, Герой Труда Казахстана.

По решению жюри фестиваля все коллективы, принимавшие участие во II Международном театральном фестивале на побережья Каспийского моря, были награждены специальными дипломами, а также памятными подарками от Международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ».

С 13 по 16 сентября на сцене областного драматического театра им. Жантурина прошли постановки следующие спектаклей: «Плаха», «Иуда», «А ты отдалилась от меня», «На дне», «В океане любви без весел», «Калигула», «Иблис», «Женщина из прошлого».

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